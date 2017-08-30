世大運》警犬與衝鋒槍出爐 閉幕式警方嚴陣以待

英挺的警犬在世大運閉幕式服勤。(黃邱倫攝)

為了不讓開幕衝突事件再次發生，30日晚間的閉幕式警方嚴陣以待，不但將台北田徑場四周道路封鎖交管，外圍除了優勢警力外，還擺放著拒馬，場館周遭還有警犬巡邏以及憲兵手握衝鋒槍站崗，務必要做到滴水不漏，嚴密保護選手與入場民眾安全。

閉幕典禮警方嚴陣以待，但與背後的台北歡迎您形成強烈對比。(黃邱倫攝)

內政部警政署與台北市警察局為了這次閉幕典禮投入的大量警力，下午3點起就將南京東路、北寧路、八德路與敦化北路逐步交管，尤其是北寧路完全封街，將台北市田徑場以真空方式封鎖起來，除了持有閉幕票的民眾，以及貴賓證外，其餘人員都不放行，甚至將兩個遊行團體隔開來，以防發生衝突事件。

世大運閉幕式警方出動拒馬，以防意外衝突發生。(黃邱倫攝)

外圍數千名優勢警力防止出現暴力事件，場內軍警聯手，憲兵荷槍實彈，警察帶著警犬四處查尋有無可疑人物或是物品。雖然天空中飄著緊張氣息，但民眾的臉上卻充滿笑容，大家都知道這是國家在辦喜事，以喜悅的心情來迎接閉幕典禮，讓世界各國選手感受到台灣的熱情。

(中時電子報)