近2萬羅興亞人 自緬甸逃到孟加拉

國際移民組織（IOM）30日表示，緬甸若開邦6天爆發戰鬥以來，至少已有1萬8500名羅興亞人逃離當地，進入孟加拉國。

儘管緬甸軍警在若開邦加強維安，當地羅興亞人仍不斷遭到攻擊和劫掠，暴力事件層出不窮，許多羅興亞人聚居的社區和村落遭到放火焚毀。

這次動亂的起因是上周五（25日）羅興亞人中的好戰分子對當地若干警察局發動突襲，從而引爆衝突，已至少造成110人喪命。當地羅興亞人擔心遭到報復，大舉西逃，越過邊界進入孟加拉。

羅與亞人為若開邦阿拉干地圖的穆斯林族群，儘管生活在緬甸，卻不被緬甸政府承認為緬甸居民，緬甸佛教主流社會也不普遍不接受他們。多年來，許多羅興亞人被迫逃離緬甸，進入孟加拉，或前往馬來西亞、印尼等穆斯林大國避難。

(中時)