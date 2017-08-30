豬哥亮告別式後 謝金燕變髮預告下月現身

謝金燕久違現身，預告下月出席慈善活動。（圖／翻攝自popstarmedia IG）

自豬哥亮告別式後，謝金燕久未現身。（圖／中時資料照片）

萬秀之王豬哥亮今年5月病逝後，與女兒謝金燕（姐姐）的家庭恩怨也告一段落，曾表示不出席豬哥亮告別式的謝金燕，最後一刻仍決定參與父親入殮，然她在送別豬哥亮後便未再公開現身，進入神隱狀態，近日粉絲則發現，謝金燕最近現身在Popstar Media的IG，染了一頭金髮的她再度決定為公益活動復出，下月17日將參與新加坡同濟醫院的慈善晚宴，可說是人美心善。

謝金燕去年5月在台開唱時，宣布將為了家務事全面離開台灣舞台，之後她曾被目擊在海外進行商演，今年初豬哥亮數度傳出病危，她與父親共同發表聲明，透露父女倆已和好，豬哥亮過世後，她也遵從父親遺願到紐約花蓮慈惠堂義演，並選唱《月彎彎》隔空獻給豬哥亮。

事隔3月，近日「謝金燕 粉絲後援會」臉書分享姐姐即將復出的訊息，影片中謝金燕變髮頂著一頭亮麗金髮，摘下墨鏡看來狀態十分不錯，她在片中說道：「人在面對疾病時，那種痛苦和無助我深深體會過，同濟醫院本著一視同仁博施濟眾的宗旨，讓眾多的貧苦病人點燃了希望之光。」最後預告說：「我是姐姐謝金燕，9月17號星期天晚上7點，八頻道請隨姐姐一起發生同濟精神，讓愛繼續」。

(中時電子報)