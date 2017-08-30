過馬路有夠難 蛙蛙結不了婚
荒野保護協會新竹分會連續8年舉辦「守護梭德氏赤蛙婚禮」生態保育活動，讓梭德氏赤蛙能夠順利「過馬路」，找到另一半繼續繁衍，協會招募志工來幫忙，目前距離活動還有一個月之久，480人志工需求已經剩約80名。
因經費不足，舉辦多年的「守護梭德氏赤蛙婚禮」志工招募，過往都是免費報名，今年開始收取200元費用，幸虧民眾相當有付費意識，讓協會負擔減輕，活動也能順利舉辦。
活動從10月1日起陸續舉辦12場，總共480個名額，目前報名熱烈，僅剩約80個名額，荒野保護協會新竹分會歡迎有興趣的民眾盡速報名。
(中時)
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