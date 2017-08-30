連任支持度領先 林佳龍：持續做好市政
TVBS今天（30日）公布「2018台中市長選情民調」，現任市長林佳龍滿意度是該民調機構的新高紀錄，由上任兩年時（105年11月）的34%上升至48%，不滿意比例從29%減少至23%。國民黨可能推出的人選民調都落後。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍感謝市民肯定，也會加倍努力，讓台中加速進步。
卓冠廷表示，雖然民調表現不錯，但林佳龍常提醒市府團隊，市民期待的是建設和政策的前進，台中市剛獲內政部通過了全市的區域計畫，人口邁向全台第二大城，在這個階段，台中市政有許多比選舉更重要、更急切的事情，需要好好努力。
「市府團隊認真看待並參考每一份民調，」卓冠廷感謝支持者的肯定，也感謝不同意見的提點，林佳龍常提醒同仁，要在人民的需要上看到市府的責任，要在市民的不滿上察覺市府努力的不足，對於民調的起伏，不會視而不見，但也不會過度解讀，平常心看待，只有更努力施政，才能不負市民所託。
該民調也針對國民黨台中市長候選人可能的對手，包括盧秀燕、江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔或是蔡錦隆，卓冠廷表示，林佳龍始終認為，民主政治本來就應該透過良性競爭讓選民有更多選擇，不管對手是誰，都會努力把市政做好，讓市民更加滿意。
市府指出，根據TVBS民調，林佳龍滿意度上升至48%新高，不滿意比例降至23%，30%沒意見；如果林佳龍競選連任：46%表示支持，29%表示不會，25%無意見；不同的支持者年齡中，30-39歲及40-49歲青壯年滿意林佳龍比例上升2成以上，顯示林佳龍施政獲得不少青壯族群的青睞。
(中時)
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