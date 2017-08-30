人事費遭刪卻挪用經費？ 航空城公司遭砲轟
桃園航空城公司連年虧損，去年遭議會刪減1151萬餘元，項目包括人事等費用，不過公司卻以新增「桃園航空城智慧應用展示區建置計畫」，讓議員氣憤的是，委外還編列200萬挪為人事費用，遭質疑「藐視議會、有詐欺之嫌」，航空城公司表示，原編列200萬元預算，以撙節方式辦理，執行金額約為80萬元。
審計部桃園審計處長林建志表示，桃園航空城公司經營實績欠佳，招商及行銷成效尚待加強，囿於桃園航空城計畫迄今仍未辦理區段徵收，距離開發完成預估還有9年，在未有營業項目可供經營前，就組織規模、人力配置及成本控管等方面作全面檢討，避免虧損持續擴大。
副市長游建華表示，公司在開辦初期會虧錢，目前存在是要做航空城計畫，若專業人員繼續做，之後對於業務會嫻熟。
董事長黃適卓表示，航空城公司面臨的問題從他3月1日到任後，已著手進行改善，「需要一點時間，會讓大家看到改變」。
(中時)
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