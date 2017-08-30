人事費遭刪卻挪用經費？ 航空城公司遭砲轟

中時
中國時報記者/
人事費遭刪卻挪用經費？ 航空城公司遭砲轟
市議員舒翠玲（左）質疑桃園航空城公司遭刪除經費後，卻以新建計畫挪用經發局費用，詢問審計部桃園審計處長林建志是否妥當，質疑有藐視議會之嫌。（甘嘉雯攝）
人事費遭刪卻挪用經費？ 航空城公司遭砲轟
多位議員認為，航空城公司虧損太多，應該要開源節流。（甘嘉雯攝）
人事費遭刪卻挪用經費？ 航空城公司遭砲轟
桃園航空城公司去年以桃園航空城智慧應用展示區建置計畫新增費用，進行會議室等燈光、投影機、音響、窗簾及人事費用。（甘嘉雯翻攝）

桃園航空城公司連年虧損，去年遭議會刪減1151萬餘元，項目包括人事等費用，不過公司卻以新增「桃園航空城智慧應用展示區建置計畫」，讓議員氣憤的是，委外還編列200萬挪為人事費用，遭質疑「藐視議會、有詐欺之嫌」，航空城公司表示，原編列200萬元預算，以撙節方式辦理，執行金額約為80萬元。

審計部桃園審計處長林建志表示，桃園航空城公司經營實績欠佳，招商及行銷成效尚待加強，囿於桃園航空城計畫迄今仍未辦理區段徵收，距離開發完成預估還有9年，在未有營業項目可供經營前，就組織規模、人力配置及成本控管等方面作全面檢討，避免虧損持續擴大。

副市長游建華表示，公司在開辦初期會虧錢，目前存在是要做航空城計畫，若專業人員繼續做，之後對於業務會嫻熟。

董事長黃適卓表示，航空城公司面臨的問題從他3月1日到任後，已著手進行改善，「需要一點時間，會讓大家看到改變」。

(中時)

關鍵字：航空城人事費桃園
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