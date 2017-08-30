陳冠宇頂先發 5局狂飆7K
效力羅德隊的旅日左投陳冠宇，暌違兩個月，今扛下先發登板，面對歐力士，主投5局狂飆7次三振，失掉2分，無關勝敗，羅德終場以2比7輸球。
陳冠宇上次先發要追朔至6月14日，面對橫濱僅投3局失4分，隨後在一軍出賽都是中繼上場，不過因為鎮中洋投史坦瑞吉（Jason Standridge）日前腰部不適，此役陳冠宇頂上先發。
此役首局陳冠宇就被擊出兩支安打，加上1次四壞保送失掉1分，第3局則被擊出二壘安打後，又被擊出高飛犧牲打失掉1分，不過此役陳冠宇繼續展現優異的三振能力，5局就投出7次三振，失2分退場。
陳冠宇在兩隊2比2平手時退場，可惜羅德接替投手群無法壓制歐力士打線，加上打者群也完全被歐力士先發投手金子千尋封鎖，終場羅德就以2比7敗下陣來，陳冠宇無關勝敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。