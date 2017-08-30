陳冠宇頂先發 5局狂飆7K

陳冠宇今面對歐力士，主投5局狂飆7次三振。(中央社資料照)

效力羅德隊的旅日左投陳冠宇，暌違兩個月，今扛下先發登板，面對歐力士，主投5局狂飆7次三振，失掉2分，無關勝敗，羅德終場以2比7輸球。

陳冠宇上次先發要追朔至6月14日，面對橫濱僅投3局失4分，隨後在一軍出賽都是中繼上場，不過因為鎮中洋投史坦瑞吉（Jason Standridge）日前腰部不適，此役陳冠宇頂上先發。

此役首局陳冠宇就被擊出兩支安打，加上1次四壞保送失掉1分，第3局則被擊出二壘安打後，又被擊出高飛犧牲打失掉1分，不過此役陳冠宇繼續展現優異的三振能力，5局就投出7次三振，失2分退場。

陳冠宇在兩隊2比2平手時退場，可惜羅德接替投手群無法壓制歐力士打線，加上打者群也完全被歐力士先發投手金子千尋封鎖，終場羅德就以2比7敗下陣來，陳冠宇無關勝敗。

(中時電子報)