世大運閉幕日 175輛專車林口選手村準時出發

經警方的交管與疏導，175輛專車順利於5時30分前開上國道，準時前往台北小巨蛋。（新莊警分局提供）

經警方的交管與疏導，175輛專車順利於5時30分前開上國道，準時前往台北小巨蛋。（新莊警分局提供）

經警方的交管與疏導，175輛專車順利於5時30分前開上國道，準時前往台北小巨蛋。（新莊警分局提供）

2017世大運畫下完美句點！各國選手今天下午4時起陸續從林口選手村搭乘接駁車前往台北小巨蛋參加閉幕式，而選手村現場集結了175輛遊覽車，場面壯觀，經警方的交管與疏導，175輛專車順利於5時30分前開上國道，準時前往台北小巨蛋。

新北警方表示，今日選手輸運車輛，採分梯、分區的方式進行，主要由警車導引行駛，主要動線行經林口區文化一路、仁愛路，並於文化北路交流道進入國道，175輛遊覽車魚貫而入，一切均依計畫順利執行。

警方也提醒用路人，今日進出林口地區，南北向請配合利用文化二路、文化三路；東西向利用八德路、中山路進行改道，用路人請依現場員警指揮及相關導引牌面指示，以免通行時受交通管制，致行程遭受影響。

最後警方也呼籲民眾配合今選手村周遭的交通管制，讓外國友人對台灣民眾的友善及熱情，留下深刻的美好印象。

(中時)