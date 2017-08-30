圈內人爆：周遊 李朝永為錢鬧翻已離婚

周遊、李朝永結婚30多年，是演藝圈的神鵰俠侶。(本報系資料照)

知名戲劇製作人周遊(阿姑)本月初才傳出因擔心丈夫李朝永外遇，服藥自殺，所幸後來證實是誤傳，阿姑只是因在聚會上喘不過氣暈倒，與李朝永感情依舊恩愛。然而今(30日)周刊又爆料，指兩人已簽字離婚，但已被阿姑、李朝永雙雙否認。

阿姑在爆出自殺烏龍後，日前又被圈內人向週刊爆料，已與牽手36年的丈夫李朝永簽字離婚，也到戶政事務所完成所有手續，但原因並非李朝永外遇，而是兩人為錢鬧翻。

不過阿姑與李朝永已否認離婚傳聞，透露兩人目前正忙著經典電影演唱會。《中時電子報》事後亦致電阿姑手機求證，是由一位女子接起，表示阿姑正在用餐，不便方便接電話，同時也代替阿姑否認離婚一事。

(中時電子報)