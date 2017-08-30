桃園市預算執行愈來愈好？ 審計處揪問題
桃園市去年度歲出決算審定為886億7448萬餘元，雖然未執行賸餘數較2015年減少7億2719萬，但2016年歲出決算較預算數仍舊減支高達60億7627萬9000元，市議員謝彰文點名5單位執行不力。
副市長游建華卻說總預算執行率「愈來愈好，漸入佳境」，遭魯明哲議員打臉，翻開審計處檢討報告，是前朝總預算審核高才拉高平均值。
魯明哲質疑市府2013至2016年度重大建設執行率僅贏過台中市，根據審計處的決算報告，這4年舊縣府及升格後市府各執政2年，游建華說，是「愈來愈好」，但卻被魯明哲打臉，他說，升格前2年執行率是69.01％、60.79％，升格後才降為24.56％、47.23％，只贏過林佳龍的台中市為全國倒數第二，「不要都推給前朝，前朝還拉高了平均值」。
(中時)
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