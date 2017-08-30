閉幕典禮選手順利進場 巴西、加拿大舉布條「謝謝台北」

閉幕典禮上，巴西、加拿大分別拿著一張寫著「謝謝台北市」、「謝謝你，台北」的布條，都引來現場觀眾更大的歡呼聲。（張潼攝）

世大運今晚閉幕，運動員準時在7時30分開始進場，司儀依A至Z順序歡迎各國代表隊出場，這次未如開幕典禮被打斷，各國選手在全場觀眾歡呼聲中順利進場，還不時與場邊觀眾合照、揮手互動。在所有隊伍中，丹麥、德國代表隊頭戴我國的「國旗帽」，巴西、加拿大分別拿著一張寫著「謝謝台北市」、「謝謝你，台北」的布條，都引來現場觀眾更大的歡呼聲。

獲得26金、34銀、30銅空前佳績的中華台北代表隊壓軸進場，司儀喊出「中華台北」時，全場觀眾跟著高喊「加油」，場面High到最高點，再度發揮「主場氣勢」。中華隊共199位隊職員出席，金牌選手郭婞淳、楊俊瀚、鄭兆村、李智凱、莊吉生、洪萬庭、許凱貴等都在列。

(中時)