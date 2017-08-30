麥加年度朝覲開始 10萬部隊戒備

沙烏地阿拉伯伊斯蘭教聖地麥加一年一度的朝覲活動30日正式開始，吸引約200萬名穆斯林參加。沙國預計，今年朝覲人數將刷新紀錄。當局部署了大約10萬安全部隊、3000多名消防人員和近500輛消防、急救車在各朝覲點待命。

從30日凌晨起，身穿白色戒衣的朝覲者成群結隊前往距麥加大清真寺約7公里的米納。5天內，來自全球各地的朝覲者將在麥加及附近3個地點進行相關活動。

朝覲是伊斯蘭教5項基本功修之一。根據《古蘭經》，每一個身體健康、經濟條件許可的穆斯林，一生至少必須朝覲一次。

今年6月，沙國與波斯灣鄰國卡達斷交，並對其實施禁運，理由是卡達與伊朗及恐怖主義有緊密聯繫。為此，今年幾乎沒有來自卡達的朝覲者。

(中時)