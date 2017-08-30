陽岱鋼敲二壘安 連25場上壘

陽岱鋼今面對廣島，單場4支1，打擊率維持在3成，也將連續上壘場次推進到25場。(資料照 圖:擷取自巨人球團粉絲專頁)

效力日職讀賣巨人的陽岱鋼，今巨人與廣島交手，陽岱鋼扛下開路先鋒，在第4打席敲出二壘安打，將連續上壘場次推進到25場，巨人終場以6比4險勝廣島。

今前3打席陽岱鋼都沒有擊出安打，不過在第2局滿壘時擊出內野滾地球形成野手選擇，也幫助球對打下分數，來到第7局陽岱鋼終於敲出單場首安，就是一支二壘安打，可惜隊友後繼無力，無法為球隊增添保險分。

陽岱鋼此役4打數1安打，打擊率剛好在3成，巨人此役成功以6比4擊敗目前央聯首位的廣島，成功終止廣島在東京巨蛋的7連勝。

(中時電子報)