世大運》迴響系列七 世大運風光 扭轉台灣體育

2017台北世界大學運動會30日在台北田徑場舉行閉幕典禮，各國代表團陸續進場，台灣民眾揮舞國旗迎接。中央社記者張新偉攝 106年8月30日

臺北世大運30日晚間風光閉幕，在「回家比賽」的溫情號召下，民眾捧場力挺，共賣出逾72萬張、超過8成7的門票，也激盪選手繳出26金34銀30銅、總獎牌名列第3的中華代表團歷屆最佳成績，堪稱台灣體壇的空前代表作。

臺北世大運不但叫好又叫座，也留下多個新建或翻修的比賽場館，成為未來我國訓練及比賽的重要硬體設施。更重要的意義是，世大運這次成功催出票房，打破在台灣辦比賽沒有售票市場的迷思，以此基礎帶動良性循環、打造運動產業，可能成為台灣體壇的轉捩點。

事實上，在正式開幕之前，臺北世大運曾像是個不被祝福的baby。現任市長覺得這是他接下的爛攤子，撙節原則造成場館設計一刪再刪，測試賽狀況百出。國外選手參賽名單，到開幕前最後1周還不公布，台灣選手到比賽場館適應，也限制媒體不得採訪，「主角」運動員們無法宣傳彷彿隱形，剩下市長柯文哲想憑藉個人魅力帶起賽會關注度，但成效有限，都令人替世大運擔憂。

2017世界大學運動會19日晚間在台北田徑場開幕，典禮最高潮由「台灣巨砲」陳金鋒（圖）將火球擊向聖火台，點燃聖火。中央社記者張新偉攝 106年8月19日

其實選手都已摩拳擦掌，只要點起民眾的熱情，豈料開幕典禮發生陳抗團體阻礙運動員入場的意外，竟然點燃意外的火花。過程中，中華代表團以地主之姿，身先士卒帶領各國運動員進入台北田徑場，讓開幕典禮在延誤後順利進行，激起了國人的士氣。

台灣作為東道主，運動員要捍衛主場、確保賽會完美進行的責任感，儘管我們是個小島，也非體育強國，但在那一刻，中華隊儼然成為各國運動員的領袖，至此臺北世大運的意義已經完全不同，把國人的心緊緊繫了起來。

8月26日，世大運男子標槍由鄭兆村拿到金牌。（本報系記者季志翔攝）

中華代表團則立刻拿出行動，21日由滑輪溜冰替金庫開張，郭婞淳舉出金牌還破世界紀錄，展開「天天有金牌」的精彩演出。期間「翻滾吧男孩」李智凱以接近完美的湯瑪斯迴旋勇奪體操鞍馬金牌，「台灣最速男」楊俊瀚破全國還贏得最具代表性的百米短跑金牌，鄭兆村以91.36公尺擲破標槍亞洲紀錄，都令人津津樂道且回味不已。

這些精彩的成績，是中華代表團不論哪個哪支團隊、在哪裡比賽，總有接近滿場的地主觀眾相挺，所相互激盪出來的結果。曾幾何時，在台灣免費看比賽都沒人要來，選手與工作人員常比觀眾還多，哪有本錢賣票的迷思，於臺北世大運神奇的破解了。

熱愛運動也好，意氣相挺也罷，能讓民眾踏出到場欣賞運動賽事的第一步，不但讓運動員獲得無比的力量，運動員也能藉由自己的優異表現，讓有美好觀賽感受的民眾「以後再來」，形成寶貴的良性循環。

2017世大運女子籃球28日晚間進行銅牌戰，中華隊出戰俄羅斯隊你來我往互不相讓，觀眾幾乎擠滿小巨蛋，揮舞著國旗與標語為選手加油打氣，氣氛嗨翻天。中央社記者孫仲達攝 106年8月28日

世大運的熱度，不只是超過8成7的票房，還有比賽現場購票、進場的人龍，網路直播的觀看人數從一開始就從數千人起跳，各家電視台從原本觀望與不看好，到後來競相加碼爭取賽事轉播。真的，大家一開始都「錯估形勢」了。

如果局面就此不同，這次錯估也許是好的。台灣體壇多年來的最大問題，就是運動產業始終沒能成形，只有寂寞的運動員，民眾願意花上千元購買演唱會門票，卻不願買票看比賽，企業也對投資體育沒有信心。臺北世大運催出人氣、打破這個惡性循環，只要抓住契機，雖然運動產業不可能一蹴而就，至少大有可為。

臺北田徑場的世大運聖火熄滅了，接下來，除了運動員繼續努力、民眾持續支持，若政府盡速完成國民體育法的修法、讓運動產業發展條例更有吸引力，企業也能大力相挺，臺北世大運留下的火焰，在開幕典禮被陳金鋒一棒打向天際，在賽會中隨著鄭兆村的標槍飛越奇蹟，才正要開啟台灣體壇的新頁。（系列完）

(中時電子報)