夜問打權》曲解議事規則 多數就能為所欲為？
綠營「一事不二議」封殺在野提案！立法、預算審查淪「先提案就贏」怪象？國會沒了討論空間藍營要告蘇嘉全瀆職！反嗆：「請王金平摸摸自己良心！」王金平轟綠委：「曲解議事規則，好像多數就能為所欲為？！」
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今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
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