夜問打權》曲解議事規則 多數就能為所欲為？

8/30夜問打權來賓董智森(右二起)、林郁方、謝龍介、唐慧琳、康仁俊、曹若梅。（中天提供）

綠營「一事不二議」封殺在野提案！立法、預算審查淪「先提案就贏」怪象？國會沒了討論空間藍營要告蘇嘉全瀆職！反嗆：「請王金平摸摸自己良心！」王金平轟綠委：「曲解議事規則，好像多數就能為所欲為？！」

世大運12天！無視缺電、低薪化，不管毒蛋風波！蔡英文狂PO世大運文！錦上添花不甩國政！？世大運慶功遊行辦在平日下午！普天同慶不選假日？突破盲腸！世大運遊行選在平日！原來當天是小英生日！台灣英雄大遊行真目的，大搖台獨旗！假台灣英雄遊行真推「台灣中國一邊一國」！

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)