騎士撞上闖黃燈砂石車輾斃 慘遭拖行20公尺

新北市23歲曾姓重機騎士30日早上9時許行經五股區中興路三段、成泰路一段路口時，撞上成泰路上疑搶黃燈的砂石車，慘遭砂石車拖行將近20公尺。（陳心瑜翻攝）

新北市23歲曾姓重機騎士30日早上9時許行經五股區中興路三段、成泰路一段路口時，撞上成泰路上疑搶黃燈的砂石車，慘遭砂石車拖行將近20公尺，當場失去呼吸心跳、臟器外露，警消獲報後雖趕緊將騎士送醫急救，但仍因傷重宣告不治。警方表示騎士、砂石車駕駛雙方皆無酒駕，將依業務過失致死罪嫌將陳姓砂石車駕駛移送法辦。

警方調查，曾姓重機騎士當時行駛在中興路上、往二重疏洪道方向，而行駛在成泰路的砂石車駕駛準備開往台64線快速道路、往八里方向，雙方發生碰撞，肇事原因、責任仍待警方進一步釐清。

(中時)