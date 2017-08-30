世大運》強勾分局長脖子 退伍軍人楊思聖遭法辦

楊思聖強勾北投分局長呂新財脖子，遭當場壓制在地。（陳怡誠攝）

繆德生遭警方帶離會場，予以保護管束。（陳怡誠攝）

世大運今天閉幕，藍天行動聯盟成員楊思聖、繆德生等退伍軍人，下午5時50分左右，手持國旗準備強闖八德路、南京東路的管制區，與警方發生拉扯推擠，2人又跑向北寧路、南京路口時，遇到北投分局分局長呂新財指揮的隊伍，楊意圖強闖，上前用手勾住呂的脖子，後遭優勢警力架開，楊並被壓制在地，2人隨後都遭警方逮捕，並帶回內湖分局訊問。

警方指出，其中楊攻擊執勤中的分局長，已涉及違反社會秩序維護法第85條，會整理蒐證影相法辦，繆德生則是叫囂、推擠警方，情節較輕，為公眾安全給予保護管束，並呼籲民眾合法進行理性陳情。

(中時)