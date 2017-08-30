穎拉落跑 泰前總理戴克辛睽違2年推特發文

潛逃的泰國前總理穎拉行踪成謎，早已踏上流亡生涯的兄長戴克辛，30日在已經2年未更新的推特帳戶貼文，引用法國啟蒙思想家孟德斯鳩的名言，被媒體認為可能有「弦外之音」。

戴克辛用英泰雙語發文，引述孟德斯鳩名言：「最殘酷的暴政，莫過於披著法律外衣，假借正義之名施行」(原文：There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice)。戴克辛推特帳戶上一次發文時間在2015年8月。

泰媒29日表示，泰警方已成立調查小組追查穎拉下落，國際刑警組織也將提供援助。泰外交部表示，暫時還不會註銷穎拉的護照。

(中時)