穎拉落跑 泰前總理戴克辛睽違2年推特發文

潛逃的泰國前總理穎拉行踪成謎,早已踏上流亡生涯的兄長戴克辛,30日在已經2年未更新的推特帳戶貼文,引用法國啟蒙思想家孟德斯鳩的名言,被媒體認為可能有「弦外之音」。

戴克辛用英泰雙語發文,引述孟德斯鳩名言:「最殘酷的暴政,莫過於披著法律外衣,假借正義之名施行」(原文:There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice)。戴克辛推特帳戶上一次發文時間在2015年8月。

泰媒29日表示,泰警方已成立調查小組追查穎拉下落,國際刑警組織也將提供援助。泰外交部表示,暫時還不會註銷穎拉的護照。

(中時)