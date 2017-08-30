為何飛機餐很少出問題？製作過程大揭密

影音取自中天新聞

工作人員輪流把配菜放進飛機餐盒內，每個人分工合作把關最高品質，畢竟高空飛行中最怕食物中毒，品質可不能馬虎。任何食材只要有一點損傷，通通都得報銷，講究高品質，成本也比一般團膳業者高了至少3成以上。

飛機餐的衛生品質高，鮮少傳出問題 (圖／中天新聞資料照)

除了基本的新鮮，就連菜色也因為受到環境限制，雖然製成的飛機餐，放進15度C之下的冷藏設備，但葉菜類在加熱時容易變黃，賣相不佳，因此像是馬鈴薯、青椒、菇類等不易變色以及口感落差小的食材，就成了飛機餐愛用的配菜。

另外，在高空中的味覺跟平地時不太一樣，所以在調味上也會比較重鹹，為了讓消費者吃得滿意，長期待在機上的空服員也會加入試菜行列。

飛機餐製造過程揭密，每個環節都不放過 (圖／中天新聞)

在空廚業者與空服員的層層把關下，飛機餐鮮少傳出過問題，從最基本的食材到烹飪過程，一個環節都不放過，讓旅客能夠在高空中也吃的開心。

(中天)