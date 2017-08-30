外交部：我捐80萬美元 助美颶風災後重建

外交部今表示，中華民國政府捐贈美金80萬元，協助美方進行哈維颶風災後重建工作。

外交部指出，蔡英文總統8月28日已透過推特表達對受災民眾的關懷，外交部及駐美國代表處也分別向美方表達我政府的關心。

哈維颶風（Hurricane Harvey）8月25日登陸侵襲美國德州及路易斯安那州，造成嚴重災情。

外交部說，為協助當地政府及災民進行救災及重建工作，中華民國政府決定捐贈美金80萬元，以實際行動幫助當地民眾早日恢復正常生活。

外交部強調，我國與美國關係友好，人民情誼深厚，尤其台灣每年夏秋經常遭受颱風侵襲，對於美國受災民眾失去親人及家園殘破的處境感同身受。

外交部指出，上述捐款將由我駐美國代表處及駐休士頓辦事處與美方有關單位研商，擇適當時機透過公開儀式捐贈，以協助災民儘早重建家園。

(中時)