贛台會開幕 張志軍：大陸將繼續推動兩岸民間交流合作

第十五屆贛台經貿文化合作交流大會（贛臺會）30日在江西九江開幕，約800名兩岸各界人士出席。新華社報導，大陸國臺辦主任張志軍在開幕式上說，本屆贛台會的主題是「創新引領、融合發展」，契合兩岸經濟社會發展的內在需求和民眾心聲。

張志軍說，今年是兩岸同胞打破隔絕狀態、開啟交流交往30周年，大陸將繼續推動兩岸民間各領域交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展。隨著「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設戰略和「中國製造2025」的推進，將為臺商和台資企業在大陸的發展提供更廣闊的空間。

江西省省長劉奇說，當前江西處在加快發展、加速轉型的重要階段，無論是發展態勢，還是成長空間，都蘊含了難得的機遇。兩岸同胞是血脈相連的骨肉兄弟，江西期待與台灣同胞共享發展、政策、生態、開放和改革紅利，持續加強贛臺交流交往，推動雙方合作向更寬領域、更高層次發展。

台灣三三企業交流會會長江丙坤說，近十幾年來，儘管兩岸關係起起伏伏，但兩岸的經貿文化交流從未間斷。到商機無限的大陸投資，廣大臺商要與大陸緊密攜手合作，共同肩負起兩岸和平的歷史責任。

本屆贛台會邀請了台灣工商協進會、台灣商業總會等台灣地區知名工商團體參會。大會上，兩岸共簽約79個項目，分別為工業項目50個、服務業項目22個、農業項目7個，簽約總額達40.6億美元。其中，工業項目涉及節能環保、新型電子、智能裝備、新材料等產業，服務業項目涉及總部經濟、旅遊、大健康、教育、商貿綜合體等產業。

贛台會期間，還將圍繞電子信息、智能製造、新材料等產業和新工業與轉型升級、贛臺版權合作等領域舉辦產業對接推介和商貿洽談活動，進一步深化和拓展贛臺經濟合作新領域，提高贛臺產業合作層次。

自2003年開始，贛台會已連續舉辦14屆，促成一大批台資企業落戶江西，贛台經貿合作進一步加強。截至今年6月，江西省累計引進台資項目3349個。

(中時)