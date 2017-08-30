哪有本土化？ 日本中學的文言文課程

日本中學課本中有相當多的中國古典文學，也就是文言文。(圖/筑摩書房)

十二年國教國語文課綱開始審議，要選哪些文章進入課本成為討論話題，有的說法強調國文課程要本土化，應該找台灣作家的文章。但是鄰國日本的語文教育卻有「漢文」課程，收納了大量的經典文言文，顯然以「本土化」當成課綱審訂理由極有問題。

日前許多課綱審定委員出面發表看法，大多數主張刪減文言文的比例，多數理由都是文言文已不再使用，所以應該刪去。但是這些看法都極為荒謬，文學教育應該要學習經典，所謂經典就是能夠通過時間的考驗，才會千百年傳頌不已。事實上，中國文學不只經的起時間萃煉，還能跨過空間的距離，成為東亞各國共同學習的對象，其中日本與韓國更是對中國文學研究至今，直達中學教育。

在日本中學的語文課本，古典篇中有大量的「漢文」,其選文和以往我國的國文教育是一致的，可見好的文學不但經的起時間考驗，也經的起空間考驗。(圖/筑摩書房)

近日有網友找到日本中學課本的內容可窺知日本對中國古典文學的重視，日本的國語教育分成「現代文學」和「古典文學」兩個主要部分，在「古典文學」的部分，除了日本自己的古代文學，比如《平家物語》、《徒然草》、《萬葉集》以外，還有一半的比例是「漢文篇」，當中的內容就取材自中國古代經典，包括《戰國策》、《史記》、《論語》、《莊子》，還有李白、杜甫、白居易的唐詩，以及「唐宋八大家」的散文，可見古典中國文學的份量。

事實上，中國文化對日本影響力極深，就連日本皇室的名字與年號都要取材自中國經典，比如明「明治」取自《易經·說卦傳》「聖人南面而聽天下、嚮明而治」；「大正」出自《易經》「大亨以正，天之道也」；「昭和」錄自《尚書》「百姓昭明 協和萬邦」，如今的「平成」選自《春秋左傳》「父義，母慈，兄友，弟共，子孝，內平，外成」。

台灣的現代布袋戲仍保留文言韻味，表達人物形象的詩號，更是要有一定的古文程度才編寫的出。(圖/金光布袋戲)

還有網友提到，文言文的說法不太正確，應該稱為「雅文」，因為許多看似古老的文言文，沒有辦法用純白話來翻譯，因為原文精簡扼要，多翻反而會失去原意。甚至於已經成為台灣流行文化一環的現代布袋戲，其人名、對白、出場詩都需要有文言文(雅文)的水準，才能夠顯示意境和特色。

(中時電子報)