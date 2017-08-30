世大運閉幕 陳建仁：我們做到了！

開幕典禮當天，蔡英文總統循慣例未致詞，僅上台宣布比賽開始；閉幕典禮上，司儀介紹中華民國副總統陳建仁上台致詞，他強調，世大運的第一天晚上，蔡總統就期許台灣人民，要把最好的那一面讓世界看到，「各位國人同胞，我們做到了！」

陳建仁表示，經過12天賽事，今晚要替台北世大運畫下句點。這段期間，所有市民用最友善的待客之道、最熱情的加油歡呼，歡迎全世界頂尖選手，在今晚，要再一次給這些遠道而來的客人一個最熱烈掌聲。他還感謝FSIU、北市府團隊、警察、志工。

陳建仁以台語說：「只要給我們機會，台灣一定會團結；只要團結，台灣就一定會走向世界」，最後，他感謝所有台灣人民用行動支持世大運，用愛化解所有挑戰，更用舉世無雙的熱情，證明我們是最好的主人，希望來自世界各地的朋友，未來一定要再次造訪台灣。

(中時)