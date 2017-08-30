世大運閉幕》男子場內辱罵憲兵衝突 遭抬離法辦

世大運閉幕式正在進行，稍早場內有名陳姓男子，持台灣國旗幟揮舞喊叫政治性口號，警方上前制止，男子不願收斂，警方要將他帶離現場，男子趁員警不注意拔腿狂奔，警方與憲兵在場內追逐，終於將他壓制，過程中他辱罵推擠憲兵，目前已將男子帶進分局，將依妨害公務偵辦。

(中時)