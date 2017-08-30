劉仁娜初來台 受孔劉誘惑瞄準美食
韓國女星劉仁娜昨應法國品牌LONGCHAMP之邀來台參加Mademoiselle Longchamp包款上市酒會，因演出《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《仁顯王后的男人》等韓劇而備受矚目的她，一下飛機就受到粉絲的熱烈歡迎，也讓她在受訪時直說：「心情很不錯！」
劉仁娜因演出《鬼怪》中炸雞店老闆娘Sunny一角觀眾好感度急增，訪問中也透露花費不少時間揣摩角色中的極端個性。初次訪台的她表示想到處看看，在出發前更已瞄準在地美食，除了紛絲贈送的鳳梨酥外，連先前赴台的孔劉，也大力推荐台灣的鐵板燒餐廳給她。
提到共同演出《鬼怪》的孔劉與李棟旭，她表示在兩位前輩身上學到很多東西，更形容兩人私下個性很像大男孩，在拍攝時還會負責把工作人員逗樂。當被問到是否也想像他們一樣來台舉行見面會時，她笑回：「很羨慕他們可以來辦見面會，當然如果有人邀請我，我會很樂意。」
此次受邀來台參加時尚活動，劉仁娜大方分享自己私下穿著主要以休閒、舒服為主，當被稱讚如何透過衣著展現身材時，她雖謙虛笑稱：「大家太抬舉我了！」但也表示對自己纖細的腰線最有自信，昨更以一襲復古印花洋裝現身，襯托出玲瓏有緻的好身材。
而同為活動嘉賓的任容萱，則一改甜美形象換上翻毛皮衣搭配裙裝個性現身，一出場就直呼：「好熱！」自稱不想再當乖乖女的她，昨日上衣胸前開口細節小露性感，更讓她開玩笑誇口表示：「說不定以後會越開越低。」
(中時)
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