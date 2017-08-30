美國海軍夏威夷演習 擊落1枚中程彈道飛彈

北韓射彈使亞太局勢激化。美國國防部飛彈防禦署聲明稱，約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦30日上午在夏威夷外海擊落一枚中程彈道飛彈，「成功達成一項複雜的空中防衛演習」。

飛彈防禦署署長葛利夫斯上尉說，該署正在與艦隊合作發展這項重要的新能力，演習成功是「里程碑」。葛氏表示，「我們會繼續發展防禦彈道飛彈的技術，因為威脅不斷增強，我們必須走在更前面」。

(中時)