世大運完美落幕 柯文哲致詞頻獲全場掌聲
今晚世大運閉幕典禮，台北市長柯文哲身著藍西裝，與FISU主席Oleg Matytsin一起走上會場舞台，在致詞中，他感謝前市長郝龍斌、台北組委會團隊以及志工、選手和台灣民眾，頻頻獲得全場喝彩。
柯文哲表示，台北世大運即將在今晚畫下句點，來自世界各國的青年好手，12天來在競技場上拚鬥，追求卓越的熱情令人感動，感謝你們讓台北的夏天更多彩多姿，讓2300萬台灣人有榮幸陪伴你們一起創造歷史記錄。
談到「感謝名單」，柯文哲第一個就提到前市長郝龍斌，也因此獲得全場掌聲。柯文哲說，感謝郝龍斌前市長成功申辦世大運，感謝蔡總統、行政院各部會、場館所在各縣市政府的支持，才能讓上萬名的選手與隊職員，在台北完成這場運動盛事。
他還感謝世大運執行長蘇麗瓊帶領工作同仁，在大家都不看好的情形下完成艱苦的任務；感謝紀政帶領顧問團提供專業諮詢，還有6年來一起奉獻心力的市府同仁。
柯文哲也將世大運的成功歸功於無數無名英雄，如場館的整建、市容的美化、負責維安的軍警、負責運輸的交通人員、隨時待命的醫護消防人員，以及1萬多名志工、各場活動的表演者及轉播人員。當然，還有購票進場實際支持這場盛會的民眾。因此，台灣才有機會向世界證明台灣的力量。
最後，柯文哲希望現場的與會者給予自己、台灣一個熱情掌聲，同時也給下屆主辦城市義大利拿坡里祝福。他說，世大運結束後是一個新開始，這場運動盛會讓台灣用運動和世界交朋友，台灣更緊密融入國際社會、讓世界看見台灣，「台灣，是一個成功的故事；台北，是一座光榮的城市，美麗島、福爾摩沙，將繼續帶著海洋子民的勇氣與開放的胸襟，勇敢的航向全世界，再次感謝世界光臨台灣，謝謝大家。」
(中時)
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