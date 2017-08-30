小心陸製毒涼蓆！標檢局檢出含雙氧水
盛夏時節涼蓆廣為大眾使用，經濟部標準檢驗局日前到基隆及宜蘭購買涼蓆，結果發現20件中竟有1件大陸進口涼蓆含「過氧化氫」，也就是有雙氧水成分。民眾睡在上面皮膚容易刺激，嚴重甚至會嘔吐、腹痛，該局已輔導業者下架回收改善。
標檢局是在上述兩地的百貨商行、賣場通路隨機購買涼蓆，檢測重點擺在「過氧化氫」與「甲醛釋出量」2個攸關人體安全項目上，檢驗結果，甲醛釋出量都符合國家標準，但是卻發現有一件大陸弘光席業公司在福建製造的涼蓆殘留過氧化氫。
標檢局指出，過氧化氫就是俗稱的雙氧水，具有殺菌及漂白作用，過氧化氫的毒性接觸可能會造成頭痛、嘔吐、腹痛和造成皮膚刺激，因此國家標準規定不得殘留。
因涼蓆商品非屬國家公告應施檢驗品目，無法強制回收，目前這件大陸商品該局依據「消費者保護法」第10條先輔導銷售者辦理下架，再請該進口商進行回收改善。
(中時)
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