麗明營造號召公益捐血 募得超過8000袋熱血
由麗明營造每年暑假/農曆7月登場的捐血活動，今（30）日在捐血中心出動6部捐血車下，許多人冒著炎熱的天氣、紛紛捲起衣袖捐熱血，一整天募得超到1,000袋熱血；麗明營造董事長吳春山開心地說，16年來累計已募得超過8,000袋熱血。
經過16年的耕耘，麗明營造每年於農曆7月登場的捐血活動，已被許多民眾默默地加入其個人捐血行程中。麗明營造董事長吳春山笑著說：「同事反映近幾年來只要一接近農曆7月，就會有民眾打電話來公司詢問捐血活動的日期，可見我們這些年來的宣傳有了一定的成效！」
「暑假‧農曆7月」，已然成為麗明營造捐血活動的關鍵字。因為2001年的一次聚會，吳春山得知暑假期間是用血量高峰，卻因民俗禁忌讓捐血意願較為低落，血庫經常吃緊，造成不少遺憾。因此，吳春山主動發起捐血活動，從自己總部辦公大樓開始號召，從第1年1台捐血車、募得125袋熱血開始，年年舉辦，獲得愈來愈多企業、民眾的熱烈迴響、紛紛捲起衣袖捐熱血，最高紀錄曾來到1,110袋。
為感謝烈日下前來捐血的民眾，主協辦單位包括麗明營造、敬業建設、全宏營造、台中市民政局、春耕不動產、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、逢甲EMBA校友會、阿秋餐飲事業、台中日光溫泉會館、台中市議會、台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台中市不動產公會、台中市企業經理協進會、何敏誠市議員服務處、敬業樂群大樓管委會、土地銀行中港分行、彰化銀行中港分行、京城銀行文心分行、聯邦銀行民權分行、宏全國際等單位，提供贈品組成福袋做為捐血成功民眾的伴手禮。
(工商)
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