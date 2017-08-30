世大運閉幕 陳建仁：證明台灣有承辦國際大賽實力

世大運今天晚間舉行閉幕典禮，副總統陳建仁在致辭時表示，我們一起向全世界證明，台灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力。

陳建仁指出，世大運的第一天晚上，蔡總統就期許所有台灣人民，要把我們最好的那一面讓世界看到「各位國人同胞，我們做到了」。

他說，經過了12天的賽事之後，今晚，我們要為2017台北世界大學運動會，畫下完美的句點。

這段期間，所有的市民朋友用最友善的待客之道、最熱情的加油歡呼，來歡迎全世界頂尖的選手跟代表團。「在今晚這個說再見的場合裡，我要邀請全場的來賓，再ㄧ次給這些遠道而來的客人，一個最熱烈的掌聲。讓台灣的好，永遠留在他們腦海裡」。

接下來，他要代表蔡總統以及所有的台灣人民，感謝FISU的Matytsin主席，以及所有FISU Family成員這6年來的支持。「我們一起向全世界證明，台灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力。」

其次，他要感謝辛苦的台北市柯文哲市長、2017台北世大運組委會，以及各縣市協助世大運的每一位工作同仁。也要感謝所有協助維持會場秩序及安全的警察同仁，以及ㄧ萬八千名志工朋友。

他說，在這些人的通力合作下，整個賽會才能夠順暢、安全地進行。「謝謝大家的無私奉獻，你們是世大運的無名英雄，我要再ㄧ次代表政府謝謝你們」。

這12天來，每一場比賽都是高水準的競技。各位選手挑戰自我極限，讓全世界都感受到正面的能量。他向每一位選手獻上祝福及敬意「台灣這塊土地，現在留下各位的汗水和淚水，我們全體人民備感榮耀，與有榮焉」。

陳建仁強調，只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。

他也感謝所有台灣人民，用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰。更用舉世無雙的熱情，證明了我們是最好的主人。

最後，他特別邀請現場來自世界各地的朋友們，未來有機會，一定要再次造訪台灣。兩千三百萬自由、開放、以及熱情好客的台灣人民，永遠會敞開雙手，歡迎各位的到來。

(工商)