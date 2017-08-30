中日邦交正常化45年 千名中日大學生發表友好宣言

今年是中共政權與日本建交45周年，中日兩國政府、學術機構及民間組織於近日舉行了一系列活動，為推動中日關係發展出力。

據人民網報導，約千名中日兩國大學生參加的交流活動當天在北京大學舉行，大陸國務院副總理劉延東出席大會並發表主旨講話，日本前首相福田康夫發表視頻講話，中日兩國大學生還共同發表了《中日大學生和平友好宣言》。

劉延東在主旨講話中表示，中日和平、友好、合作是人心所向、大勢所趨，雙方應以中日邦交正常化45周年和明年中日和平友好條約締結40周年為契機，在中日四個政治文件和四點原則共識基礎上，提高務實合作水平，推動兩國關係朝著正確方向改善發展。她還表示，中日友好的根基在民間、未來在青年，希望兩國青年不忘前輩初心，秉持以史為鑑、面向未來的精神，堅定和平共處、世代友好的信念，為兩國關係發展注入正能量，用青春譜寫中日和平友好新篇章。

另據共同社29日報導，此次活動由東京的中國駐日本大使館主辦，來自早稻田大學等高校的500名日本大學生和約600名中國大學生共同參加。由中日兩國大學生製定的《和平友好宣言》指出，人文交流、政治互信和經濟合作將成為兩國關係發展的巨大支柱，宣言還強調了在吸取歷史教訓的基礎上「在日中和平友好這一偉大事業上寫下新的篇章」。

在此之前，一個國際學術研討會於26日在北京人民大會堂召開。出席此次研討會的中國前國務委員唐家璇表示，中日雙方可以抓住今明兩年重要契機，保持兩國的對話與溝通，化解彼此疑慮，以防止戰略誤判。

1972年9月，大陸與日本在北京簽署了《中日聯合聲明》，實現了兩國的邦交正常化。

(旺報)