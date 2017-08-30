下屆世大運 義大利拿坡里接棒！

下屆世大運將由義大利拿坡里承辦，義大利大專體總會長Lorenzo Lentini今晚表示，感謝台北市舉辦了此次盛大的世大運，也感謝各位盛情款待，不久之後，世大運的見證將會與我們一起前進拿坡里，第30屆世大運透過拿坡里品牌，代表的象徵是維蘇威火山，透過我們的官方影片，各位將會看到一場文化與運動的盛宴，期待在拿坡里與各位相見。

2019拿坡里世大運籌委會主任委員Raimondo Pasquino參加台北世大運閉幕典禮，他致詞時首先恭喜台北完成如此精彩、有組織活動，帶來豐碩的成果，他說，2019拿坡里世大運所需經濟、基礎建設與組織西當龐大，但義大利會不負使命，將最美麗的面向進一步強化，期待在拿坡里與各位相見。

Raimondo Pasquino表示，世大運也是運動偉大使命的典範，讓所有男男女女，不分種族、宗教、政治偏好，能團結一心。

他說，在此意義上，根據聯合國教科文組織以及聯合國的定義，拿坡里是歐洲文明的搖籃，托此項重要運動盛會之福，我們有機會打造讓世界各地的學生和平共處的平台，他們是未來全球的領袖，在這個複雜的歷史時刻，此時此刻更顯重要。

他指出，第30屆2019拿坡里世界大學運動會別具意義，適逢創始60周年。義大利的坎帕尼亞大區，與其首都拿坡里市，必須展現組織與接待技巧，歡迎代表團、運動員、技術人員與行政人員。所需的經濟、基礎建設與組織相當龐大，但我們將會不負使命，將本大區最美麗的面向，包括觀光、藝術、美食、佳釀、風景、建築與音樂的特色，進一步強化。

(中時)