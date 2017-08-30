珊卓布拉克慷捐100萬美元 協助哈維救災工作

《時人》雜誌報導，仗義疏財的好萊塢女明星珊卓布拉克，宣布捐贈100萬美元給紅十字會，協助德州遭哈維颶風摧殘的災區救難工作。

從2001年到現在，曾獲奧斯卡獎的珊卓布拉克總共捐出500萬美元給紅十字會，幫助每次天然災難的重建。2005年卡崔娜颶風重創紐澳良，她除了捐100萬美元，又拿出2萬5千美元幫助重建一所被颶風摧毀的學校。另外，2011年日本遭逢大地震與海嘯，她也捐了100萬美元。

對於這次捐款義舉，珊卓布拉克簡單表示，「有這個能力幫忙，我覺得很感恩。我們應該要互相扶助」。

(中時)