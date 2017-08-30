走訪台北晴光商圈 主廚化身大魔術師
炎夏未解，戶外成天高溫籠罩，光站著不動就汗如雨下，此時你我正處於類似地獄的煉火中，賁張的毛細孔亟欲得到紓解，而佳餚與美飲正是特效藥。
彎進台北市雙城街小徑，這邊有著鋼鐵叢林少見的綠意盎然，周圍是盡是寧靜住宅，享有巷弄間的舒緩平和。而位於晴光商圈內的「棧F.M.L Café花苑拿鐵」以童趣色彩為底，點綴翠綠植栽，充滿活力與輕鬆氛圍，這裡是台北市少有主打「花草、輕肉食、風味拿鐵」的複合式餐廳，看似毫無瓜葛的品項，其實從內到外都攀著同一件事：「創意」。
在以豪邁美式西部的餐廳裝潢中，大口吃肉絕對是最佳選擇，最好能連皮帶骨，才能享盡肉汁美味。棧F.M.L的火燒豬肋排為上選，其精髓在於醃料，傳統美式肋排多以蜂蜜入裡，濃蜜之於但稍嫌甜膩，以棧F.M.L的肋排來說，則選用檸檬與橙汁醃製，芳香沁鼻又飽滿柑橘酸甜。上桌前侍者會澆上烈酒並點火，酒香嗆入肉骨，視覺同享驚艷。
而承襲道地義式工法的深盤比薩，紮實的厚度一上桌皆讓食客瞠目結舌，一刀切下，飽滿的起士立即奔流而出。沒有時間可懈怠，挑起一塊往上拉，濃郁的起士絲如絲絹，柔滑可口奶香濃郁，搭配上紅艷肉醬，有點像義式千層麵的口感，卻多了點烤焙鹹香。
棧F.M.L餐點創意十足，飲品也不遑多讓。以「拿鐵」作為貫串的主角，各種風味拿鐵當然必須品嚐。棧F.M.L的調味糖漿也皆是自製，像是迷迭香葡萄柚，就能喝到混合香草與果香清新怡人的口味。若想一解酷暑，冰飲光用看了就直打哆嗦，如「墨西哥芒果辣椒」，酸、辣、香、甜各種味道交織，絕對能一掃夏日炙熱。
(中時)
關鍵字：棧F.M.L Café花苑拿鐵、晴光商圈
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