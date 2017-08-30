世大運》感激台北 FISU主席說中文 「謝謝」

台北世大運閉幕典禮台北田徑場登場。(鄭任南攝)

台北世大運30日晚間舉行閉幕式，副總統陳建仁（圖）出席並致詞。(中央社)

歷經12天，2017台北世大運30日完美落幕，共計141個國家地區、7700位來自全球各地運動菁英，一同完成這項我國史上最大運動盛會。國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）在閉幕典禮上致詞，兩度以中文向我國志工和所有工作人員致謝。

台北世大運19時30分台北田徑場舉行閉幕典禮，我國副總統陳建仁、台北市長柯文哲出席，陳建仁感性道，台北成功舉辦世大運，「證明台灣絕對有承辦大型運動賽會的實力，感謝柯文哲市長所帶領的團隊，以及1萬8000名志工朋友的通力合作，謝謝世大運的無名英雄。」

台北世大運中華田徑代表隊閉幕典禮前與全場觀眾見面。(鄭任南攝)

作為東道主，陳建仁肯定所有觀眾的進場支持，「我們用舉世無雙的熱情，證明我們是最好的主人，我們做到了!這塊土地上，現在留下各位的汗水和淚水，全國人民備感榮耀、與有榮焉。」

一甩世大運開幕進場陰霾，台北市長柯文哲致詞略帶哽咽，感激世大運團隊這段期間的努力，「感謝郝龍斌市長成功申辦世大運，感謝蔡總統，各場地縣市長鼎力支持完成這盛事。在大家都不看好的情形下，完成這艱苦的任務。因為有你們，才有機會向世界證明我們的力量，台北才更有自信。」

12天前開幕典禮，運動員進場一度因為場外陳抗團體，致使選手進場大亂，國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛說，「記得我說過，『美好的事值得等待』，6年的努力，台北讓各國運動員留下人生中最美好的回憶。」馬提辛更入境隨俗，兩度用中文道謝，「對於志工，我必須說『謝謝』、『謝謝你們』。」

(中時電子報)

世大運閉幕序曲表演藝人阿爆演出。(鄭任南攝)