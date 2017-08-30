孟買豪雨傳災情 至少6人死

印度西部金融中心孟買因為雨季帶來豪大雨而連續2天釀成水災，迄周三旁晚止已造成至少6人死亡，導致當地交通大混亂，迫使學校全面停課，不少公司行號被迫停止上班。

這次雨季引水災已讓印度、尼泊爾和孟加拉等地區數百萬人民眾受影響，累計造成逾1,200人死亡。逾2,000萬人口的沿岸城市孟買是目前最新一個傳出災情的地方。

每年6月到約9月之間是印度、尼泊爾和孟加拉等地的雨季。紅十字會已警告今年部份地區的水災會是數十年來最嚴重。雨季開始到現在，已有約170萬人受水災影響。

(工商)