不尋常！日本同船3名實習生相繼自殺、自殺未遂、失蹤

時事通信社報導，日本培養船員的實習船「青雲丸」有3名實習生於7月先後自殺、自殺未遂和失蹤，引起國土交通省的關注。

培養船員的「海技教育機構」30日在東京召開記者會，公布3名實習生自殺、自殺未遂和失蹤的消息。這3人都是海技大學2年級的男性，7月一起搭上青雲丸接受3個月的船員訓練。

其中19歲的學生於7月13日從停泊在海上的青雲丸跳海自殺，他在幸運獲救後表示，「我討厭乘船，對船員的工作感到不安」。

20歲的學生7月21日向教官吐露實習的煩惱後下船返家，他和家長24日曾聯絡校方說要回到船上，沒想到卻於28日被發現已在名古屋市內自殺。

21歲的學生7月30日利用自由時間回到陸面，他發了電郵給家長們後便不知去向，電郵的內容是「我不想走跑船的路。我要失蹤。」

該機構聲稱，並未發現船上有發生霸凌事件等，但同一艘船接二連三發生怪事並不尋常，故已成立第3方委員會進行調查，此事也引起國土交通省的關注，已設置對策本部著手調查。

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(中時)