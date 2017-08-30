《我在故宮修文物》10／6登台 秀職人工匠精神
曾在大陸引發無數網友討論、網路播放量破億的紀錄片電影《我在故宮修文物》，即將來台上映。引進的前景娛樂公司今天公布上檔日為10月6日。該片由大陸導演蕭寒執導，但幕後創作團隊有許多台灣功臣，包括金馬獎肯定的知名剪接師廖慶松、金馬獎最佳電影插曲獎得主姚謙、獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者殊榮的鋼琴家黃裕翔等人。
歷經5年籌備、4個月不間斷紀實拍攝，《我在故宮修文物》走進古老的宮牆，揭秘中國頂級文物的修復技術。本片透過青銅器、鐘錶、陶瓷、木器、漆器、百寶鑲嵌和織綉等諸多宮廷珍寶修復過程的技藝傳承，展現了文物背後修復師們與時間比畫搏鬥的匠人生活以及師徒情誼。
該片去年在大陸上映，票房近千萬元人民幣，不及一般電影，卻已創下大陸影史紀錄。廖慶松稱讚：「我在這群文物修復師身上，看到了什麼是真正的職人。」
(旺報)
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