東港共和新村都市計畫變更造福居民？自救會：受益的只有財團

營建署、屏縣府及國防部30日一同派員到東港共和新村進行都市計畫變更第3次勘查與會議，共和新村自救會會長王立皓（前排左一）積極向官員表達眷村有保留價值。（謝佳潾攝）

營建署、屏縣府及國防部30日一同派員到東港共和新村進行都市計畫變更第3次勘查與會議，共和新村自救會會長王立皓（左二）積極向官員表達眷村有保留價值。（謝佳潾攝）

東港共和新村眷改案纏訟多年至今未解，不料都市計畫變更又緊追在後，營建署、屏縣府及國防部今天一同派員到場進行第3次勘查與會議，強調盼透過都市計畫變更為地方創造更大的綠地開放空間，但自救會成員不僅質疑程序不當，還反諷最後的受益者是財團而非居民。

共和新村自救會會長王立皓指出，多年來數次向文資所提報要將眷村列為歷史建築、文化景觀等，雖都未通過審議，但自新文資法上路後，共和是有可能列為聚落建築群予以保留，且在議員蔣月惠的協助下，文化部也已函文請文資所依新法審查，因此在文資法高於都市計畫法的規範下，此次變更不應進行。

他說，4年前縣府已提出變更東港都市計畫（配合東港共和新村老舊眷村改建計畫）案，但因居民、文史工作者強烈反對而無結果，直至昨日進行第3次勘查，但共和人是不會妥協的，且與軍方的行政訴訟案目前再審中，在地權歸屬誰仍存有疑慮時，怎麼可以進行都市計畫變更。

縣府則表示，該案的主要目的是為東港鎮民保留「大型公園綠地」，依草案規畫，共和變更後可為居民創造4.09公頃的公園用地，並提供0.86公頃的停車場用地，不僅大幅增加鎮內開放空間，還能紓解停車問題。

然而，卻有居民提出嚴重質疑。住戶馮學華說，變更案雖劃有住宅區、公園、文教區及商業區，但商業區卻佔有大部分，很明顯就非公共利益考量，若屆時眷改案勝訴、但都市計畫也通過了，人民的居住權到底誰來保障，懇請政府三思暫緩計畫。

(中時)