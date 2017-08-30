飯店中哪裡最髒？不是馬桶而是...

影音取自中天新聞

外出旅行下塌飯店乾淨嗎？最髒的地方大家第一個想到的一定是如廁的馬桶，但你知道其實潛藏細菌最多的地方，馬桶連前3名都排不上嗎？

許多人以為是最髒的馬桶，其實連前三名都排不上 (圖／中天新聞)

清潔人員走進房間吸地打掃換床單，整理下來要半小時，但究竟哪裡是大地雷呢？細菌最多的地方出乎大家意料，竟然是水杯，排在水杯之後的2、3名則是熱水壺與遙控器。除了這些地方，像是把手、遙控器和電源開關也都是細菌最多，清潔人員又最容易忽略的幾個地方。

飯店中也傳出過許多瞎事，例如空姐為了增加絲襪韌性，竟然丟進熱水瓶加熱；在大陸也發生過清潔人員拿菜瓜布刷完馬桶後，就直接拿來刷浴缸與洗手台等事件。

飯店中水杯與熱水瓶其實是最髒的1、2名 (圖／中天新聞)

下榻的飯店到底乾不乾淨，可要仔細檢視，小心選擇飯店，以免病菌就藏在看不見的地方。

(中天)