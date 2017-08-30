竹田國小迎新不走聰勤門 「規矩方圓門」更有意境
今天是全台國小開學日，小一新鮮人無疑成為各校矚目焦點，而新生通過掛滿蔥及芹菜、象徵聰明又勤學的「聰勤門」更是歷久不衰的儀式，但竹田國小卻有別他校，以規矩方圓為主題，並引領學童走過「規矩方圓門」，盼他們從小奠定做人處世的規矩。
竹田國小校長謝俊明說，今年迎新主題有別以往，除了強調學生須勤學、聰穎外，其實做人處世的道理也是需要從小紮根的，因此特地以規矩方圓為迎新主題，將《孟子‧離婁》所闡述的「不以規矩，不成方圓」落實於教學上。
他說，學校老師達成共識後，便訂製了寫有規矩方圓、形體外圓內正的規矩方圓門，期待小一新生走過此門後，不僅學會做人處世，未來遇上任何事時都能圓融解決，而最重要的是，做事要有規矩，意即要有準則在，責任心更是不能或缺的。
竹田國小表示，今年小一新生26人、幼兒園30人，學校為落實多元教學，不僅安排許多創意課程，當中桌遊更是推陳出新中，盼以寓教於樂的方式讓學童更投入上課環境，讓教育不再是呆板的硬性教學。
(中時)
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