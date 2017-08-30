桃機花1400萬公帑　只為評估是否關閉整建

桃園機場第二航廈出境區。（陳麒全攝）

桃園機場公司準備花1400萬元辦理「第二航廈關閉整建可行性評估專業顧問」報告標案，並在8月31日評估標案投標截止。對此，機場資深航空專業人士私下表示，這種「花大錢、買意見、找人背書」的動作，也讓航空專業人士匪夷所思。

桃機公司董事長日前宣佈2021年第三航廈完工時，第二航廈將全面封閉整修的消息傳出後，引起整個桃機第二航廈各單位恐慌，桃園機場公司馬上發新聞稿，解釋「全面封閉」一事並未定案。原本應該已結束的話題，但接著在8月31日要辦理的「第二航廈關閉整建可行性評估專業顧問」標案投標截止，未來得標的「專業顧問公司」，將決定第二航廈是否全面封閉整建，與施工策略及方向。

這份只是「評估關閉整建可行性」的報告案，竟然還編列新台1400萬預算，並在投標截止前夕，由董事長放出「風向球」，是否就是暗示該標案得標廠商，須以關閉整建為主要訴求的小動作，也引發桃機民營單位及外界的臆測。

根據機場公司公告資訊，要辦理「第二航廈關閉整建可行性評估專業顧問」標案，8月31日是最後投標截止日，得標的「專業顧問公司」將決定未來第二航廈是否全面封閉，以及施工策略及方向，若全面封閉第二航廈整修，是所有工程計劃裡面最粗糙、最簡單的施工方式，完全沒有考慮到在封閉施工後，並會造成的現有公、民營機構營運管理的衝擊及公共利益的損失。

機場資深航空專業人士私下表示，關閉桃機第二航廈的決定權，對不是任何一個「置身事外」非航空專業人士透過一份評估報告就可以決策，桃機公司成員絕大部份是以前桃園航空站時期的員工，再加上桃機場各公、民營單位都有代表組成「機場航空聯誼會」，這些長期在桃園機場工作、生活的成員，都是最了解桃園機場，為何還要捨近求遠，並且多花一大筆錢，考慮外找所謂的「專業團隊」來評估是否全面關閉或者部分關閉一事。

機場專業人士也指出，既然編列了1400萬的預算委託專業的評估顧問，一定是希望能夠減少對國家門戶的衝擊，不會造成中斷服務，但是桃機董事長藉由媒體的發言，直言不諱地說全面封閉兩年，他不知道董事長是如何決策？以及用哪方面評估封閉所需時間？如果董事長已經私下決定全面封閉，那何必畫靶射箭，浪費國家公帑，公開引導參與規劃的投標團隊未來方向？不僅浪費國家公帑1千4百萬辦理公開招標，而且是花錢找人為決策背書。

(中時)