李新：立院超時工作 非無的放矢

台北市議員李新舉發立法院超時工作，30日北市府赴立院勞檢，李新表示，證實立法院有適用勞基法之議事人員超時工作之事實，並要求立法院陳訴意見，非無的放矢。

對此，北市勞動局指出，8月25日有多名排定晚班之議場服務人員，雖排班時間僅至當日凌晨24時，有部分勞工因表決時間已超過凌晨24時，需協助散會後續相關清潔工作，致出勤時間延至隔日凌晨1時前後。勞檢處會將檢查結果移送臺北市政府勞動局，依行政程序請受檢單位陳述意見。

勞動局表示，基於尊重國會自主，本局對立法院的議事程序無權置喙，但適用勞基法的議事人員，仍應妥適排班，以維護勞工身心健康，以保障勞動者權益。

(中時)