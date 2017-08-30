女星被爆嚴重公主病 「讓助理拿酒精擦門」
大陸女星韓雪出生於軍人世家，擁有清純外表、淡雅氣質，被封為「新玉女掌門人」，日前她接受陸媒訪問，聊到明星耍大牌的話題，就曝光了一位女星私下有嚴重的「公主病」，讓她非常嗤之以鼻。
韓雪表示，該位驕氣女星平常連倒杯水都要叫人幫忙，甚至叫助理進門前用酒精擦門，連水杯都得拿礦泉水沖完一遍後，再用吹風機吹乾，她才肯喝。韓雪見狀，不禁想問對方有那麼金貴的命嗎？認為這些毛病都是慣出來的，並沒有必要。
另外，韓雪表示生活就是自己的，「你在舞台上那怕穿得再是公主，回家一樣該幹嘛就應該幹嘛」，認為自己應該時刻保持清醒，不該把自己捧得太高，這樣即使不紅了也不會有事，並補充道很多演員可能就是因為這樣，接受不了落差才會抑鬱。
而韓雪本身家世顯赫，不少網友認為家境優渥的她都沒有如此嬌貴，直言很多女明星似乎比她還嬌氣，也不斷瘋猜韓雪口中說的女星是誰？
(中時電子報)
關鍵字：韓雪
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