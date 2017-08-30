桃機第2航廈若全面封閉 恐有上萬人失業

桃園機場第二航廈出境區。（陳麒全攝）

桃園機場第二航廈出境區。（陳麒全攝）

桃園機場公司董事長日前在接受中央社專訪時，突然宣布2021年第三航廈完工後，第二航廈將全面封閉整修二年。此一重大政策宣示引起航空公司、地勤運輸、免稅商店、餐飲服務等相關行業一片嘩然，若第二航廈全面封閉，約計有一萬多名第二航廈相關的從業人員，面臨到至少二年的無薪假或被資遣的窘境，造成嚴重失業問題。若以每人平均申請一萬五千元領六個月非自願失業給付，國庫大約需要額外付出9億元的失業補助。

機場專業人士表示，全面封閉第二航廈的決策，將會造成整個第二航廈提前3到4年成為死城，因為桃機在未來招商上，沒有人會來願意來投標未來3、4年後將會關閉的機埸，現有的航空公司及機場商家，也不願意在這時會花錢更新設備及裝潢，來提高旅客服務品質，機場公司的營收也會大幅下降。

有數家廠商才剛得標經營1年左右，依照契約還能經營7年多，桃機卻在契約效期內欲將第二航廈全面封閉，廠商投入的數億元裝潢費全數泡湯，權益受損的商家是否可以直接到第三航廈營業？除了廠商之外，更嚴重的是，所有現在第二航廈服務的一萬多名員工，將頓時失去工作機會，面臨無薪假或被資遣的窘境，桃機公司有無考慮過失去工作權的員工該如何安置？

更有人意測，明年第二航廈部份區域將重新招標，在這前夕放出封閉的風向球，到底是要讓有意願前來投標廠商打退堂鼓？還是有其他特別的意圖？原本招標案在未公告前，各種謠言已經傳的黑影幢幢，若再加上真的全面封閉整建，得標廠商投入巨資後，還得最少停業2年，那有誰願意前來呢？

其實，日本成田機場之前能夠一邊營運一邊改建，為何桃園機場第二航廈不行，更何況第一航廈改建時，已有相關經驗，雖然改建期間仍遭遇不少問題，難道第二次不能針對前次的問題檢討改進嗎？

關閉二期航廈的決策牽扯到航空公司與桃機各單位業者營運與巨大的成本損失，搬遷對航空公司來說是多煩雜的工程，決策者怎麼可以在尚未跟公、民營各單位機構溝通之前，就放出封閉消息，更何況所謂的「專業顧問標案」尚未有結果之前夕，由董事長自行決定說出全面封閉航廈長達2年之久的消息，這根本完全是權力的氾濫，以及專業的獨裁，或者是背後另有動機？著實令人不解。

桃園機場公司的營運方針是短期效益？還是要永續經營？這種「獨霸式」的經營理念，根本會讓投資者裹足不前，引發廠商不敢投資，造成「桃園機場失業潮」。

(中時)