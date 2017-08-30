維護生態環境 再推10處淨灘點邀大家一起來

墾管處邀請大家9月23日一起到後灣、白沙灣等10處進行淨灘活動。（謝佳潾翻攝）

墾丁遊客數今年雖出現雪崩式下滑，光上半年就減少了132萬人次，但墾管處仍指出，暑假時海灘、潮間帶依舊擠滿人潮，且潛水活動如往常盛行，因此維護生態環境的工作不能停止，將於9月23日邀請大家一起到後灣、白沙灣等10處進行淨灘活動。

墾管處表示，9月23日上午9時許將進行淨灘，淨灘地點為龜山後、後灣、白沙灣、後壁湖、海膽保護區、南灣、大灣、小灣、船帆石沙灘及漁村公園等10個沙灘，活動開放450個名額提供民眾報名。

報名規定，報名時間自即日起至9月15日下午5時許止，僅接受網路報名，不受理現場及傳真報名，請民眾上本處網站線上報名系統報名，屆時墾管處將提供垃圾袋、工作手套及鐵夾等工具，而為鼓勵民眾參加，除提供參加民眾午餐外，也將贈送參加人員收納式後背包、毛巾，歡迎民眾踴躍報名。

墾管處強調，墾丁國家公園內海域佔所轄面積近二分之一，前來旅遊的遊客大部份也以水上活動為主，在每年夏季，各海灘、潮間帶擠滿人潮，而由於墾丁沿岸海水清澈，生態豐富，環境清潔成為國家公園維護環境的重大工作與挑戰之一，因此盼大家一起前來力挺淨灘活動。

(中時)