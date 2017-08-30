第二航廈封閉評估招標案 桃機：絕無脅迫或圍標

桃園機場第二航廈出境區。（陳麒全攝）

針對媒體質疑桃園機場公司就第二航廈未來將封閉整修改善可行方案，公開評選徵求廠商進行評估一事，機場公司在30日晚間發出新聞稿說明

桃機公司表示，辦理所有委託技術服務案件，一向依照政府採購法，並秉持公平、公正、公開之原則，絕無媒體所稱之脅迫或圍標情況，經得起各界的檢視與考驗。

桃機公司指出，為全面檢視本可行性評估專業顧問案件相關招標文件，以確保周延性，決定延長本標案等標期10天，廠商投標截止日期將延長至9月12日。

桃機公司強調，考量桃園機場第三航廈完工正式營運後，因第二航廈屆時已使用超過20年，各項重要維生管線及系統確有進行檢視及調整之需求，有機會利用此時機進行改善，機場公司對於相關整修改善方式並無特定預設立場，將於評選出優勝廠商後，廣泛徵求採納包括航空、地勤、商業及駐站各公、民營單位之意見及獲取共識後，再提出最妥適完善的可行性方案，以達到最佳的成效。

(中時)