巴菲特成美國銀行最大股東

巴菲特(Warren Buffett)掌管的柏克夏海瑟威透過行使認股權，讓它在周二已正式成為美國銀行的最大股東。然而柏克夏執行換股，再加上之前持有美銀優先股的股息，也使得它在該銀行投資的帳面獲利高達130億美元。

美銀表示，柏克夏已行使認股權，買進7億股的美銀普通股。這項交易主要追溯於巴菲特在2011年對美銀的50億美元買股計畫，當時該交易還包括他可用每股7.14美元買進7億股美銀普通股的認股權。

(工商)