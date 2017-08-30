開學首日揪甘心 枋寮警分局長親自站崗護童
今天是全台國小開學日，早上7時許便可見小一新生陸續到校報到，而枋寮警分局長蔡耀順也一大早即率同仁、義交等人到枋寮國小校門前執行護童專案，校長鄭慧華為感謝警方及志工長期的付出，特別致贈感謝狀，但蔡耀順說，有學童天真無邪的問好聲就是最佳禮物了。
今天早上7時許，蔡耀順率四組組長廖舜惠、枋寮所長陳漢諭、警員戴士堯暨枋寮義交中隊長陳文章、女義交等人，於枋寮國小前配合學校師長、志工、導護媽媽、替代役等共同執勤，溫馨柔性保護學童交通安全工作，獲得在場師生及家長一致好評。
鄭慧華為此特別召集師生共同致贈感謝狀，感謝長期默默付出、不畏風雨，維護交通的志工及導護媽媽們，並且共同呼籲家長及學生，騎乘機車請戴安全帽及注意行車安全，讓學童家長每日能快樂出門、平安返家。
蔡耀順表示，護童勤務不但可提高見警率，也可看到警察親民、熱心的溫柔面，將要求全體員警在學校門口認真執勤，管制過往人車秩序，保護學生上下學安全，並不定線校園周邊巡邏，確保校園安全，建構學生「安全走廊」，並與學校教師及志工加強聯繫，共同守護國家未來的主人翁。
(中時)
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