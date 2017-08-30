台中市兩國小 新生只1人照常開班

台中市太平區黃竹國小1人1班，國英數主科1對1教學，上課猶如VIP家教班。（盧金足攝）

台中市太平區黃竹國小今年雖然只有1名新生入學，學校還精心布置象徵「聰明」的蔥，「勤奮向學」的芹菜等，祝福獨一無二的新生學業猛進。（盧金足攝）

「歡迎你！」台中市和平區白冷國小新生今年只有1人入學，師長送文具用品禮物。（盧金足攝）

台中市教育局統計，目前國小有1人成班的班級學校有黃竹、白冷、溪尾、中和、福民、烏石分校等6校，今年新生人學僅1人的，則只有黃竹和白冷2所國小。

「為維護各學生的受教權，不論各年級人數都會開班教學！」中市教育局長彭富源表示，為保障偏鄉學校因人數不足而廢校，與提高偏鄉地區教育，考量偏鄉學校創辦深具歷史與其教育意義，符合教育部頒訂《公立國民中學及國民小學合併或停辦準則》規定。

1人1班怎麼上課？彭富源說，針對1人成班之教學課程規畫，除可使學生的個別性更能被注意與重視、提高教師教學品質，讓班級師生互動更加精緻化外，教師可根據不同科目採取相應教法。

可以運用混齡教學，透過程度相近的低中高年級學童合作學習，增進教學的品質和學習樂趣、營造同儕互動的學習環境，並透過跨域整合學習，讓學生在不同的主題下統整學習，提供適性教育機會，達到「多元化、個別化、適性化」的教學理念。

彭富源以迷你學校崑山國小為例，透過混齡教學結合自然與美勞領域，發展在地香草課程，人人都會作手工皂、手工餅乾，每1個孩子都是小小植物解說高手，更是城市小學所學不到的課程內容。

(中時)